СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ В СПБ

Привет! Меня зовут Сергей.
Я свадебный фотограф, работаю в самом красивом и приятном городе мира - в Санкт-Петербурге. У меня богатый опыт (8 лет), как в свадебной фотосъёмке, так и в студийных фотосессиях, репортажной съёмке. Мои работы не только свадебной тематики часто публикуют в газетах, журнала и сайтах по фото-искусству.
Я всегда делаю свою работы качественно и быстро. Например, если Вы закажете у меня съёмку Вашей свадьбы, то уже через 2 недели после неё я передам Вам все фото-материалы. В пакет включается цветокоррекция абсолютно всех Ваших фотографий, ретушь 20-30 самых лучших из них.
Камера
Body Nikon 7000D
Объектив Nikkor 75-300 мм
Объектив Nikkor 18 мм
Поляризационный фильтр
От вас
Вы должны любить друг-друга
Уважать друг-друга
И быть красиво одеты
Защита
При встрече мы подписываем официальный договор
Получение фотографий
Через интернет
На любом носителе
Заказывал свадебную фотосессию, всё было сделано на высшем уровне, фотки огонь! Очень рад. Спасибо фотографу.
Сергей снимал нас 8 часов на природе, в ЗАГСе, в ресторане. Все фотки получились очень шикарные. За эти деньги самый топ! Спасибо:)
Мы с любимым долго встречались и вот решили пожениться! Искали фотографа в Санкт-Петербурге за приемлимую цену и чтоб снимал хорошо, наткнулись на Сергея. Исполнением его работы остались очень довольны, фотографии получились солнечные и яркие! Спасибо!
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