Обо мне Примеры работ Важные моменты Заказать Спросить Блог

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ В СПБ

Привет! Меня зовут Сергей.

Свадебный фотограф Санкт-Петербург

Я свадебный фотограф, работаю в самом красивом и приятном городе мира - в Санкт-Петербурге. У меня богатый опыт (8 лет), как в свадебной фотосъёмке, так и в студийных фотосессиях, репортажной съёмке. Мои работы не только свадебной тематики часто публикуют в газетах, журнала и сайтах по фото-искусству.

Я всегда делаю свою работы качественно и быстро. Например, если Вы закажете у меня съёмку Вашей свадьбы, то уже через 2 недели после неё я передам Вам все фото-материалы. В пакет включается цветокоррекция абсолютно всех Ваших фотографий, ретушь 20-30 самых лучших из них.

ПРИМЕРЫ РАБОТ

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Камера

Body Nikon 7000D
Объектив Nikkor 75-300 мм
Объектив Nikkor 18 мм
Поляризационный фильтр

От вас

Вы должны любить друг-друга
Уважать друг-друга
И быть красиво одеты

Защита

При встрече мы подписываем официальный договор

Получение фотографий

Через интернет
На любом носителе

ЗАКАЗАТЬ

1 час свадебной

фотосессии 3000 руб

 Телефон 8 (931) 972-39-05 

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Если у Вас остались вопросы, Вы можете написать нам и мы с радостью на них ответим.

2019-2099 © Copyrights Photoguru.su. Все права защищены!

Top.Mail.Ru