СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ В СПБ

Я свадебный фотограф, работаю в самом красивом и приятном городе мира - в Санкт-Петербурге. У меня богатый опыт (8 лет), как в свадебной фотосъёмке, так и в студийных фотосессиях, репортажной съёмке. Мои работы не только свадебной тематики часто публикуют в газетах, журнала и сайтах по фото-искусству.